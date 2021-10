Caso Alec Baldwin, lo sceriffo: 'non esistono filmati dell'incidente'

Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, ha fornito aggiornamenti sulla tragedia occorsa sul set di Rust, con Alec Baldwin che ha accidentalmente lasciato partire un colpo di pistola uccidendo la direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

"In riferimento a possibili accuse, è troppo presto in questa fase delle indagini", ha detto Mendoza, in merito alla sparatoria mortale che ha portato anche al ferimento del regista di Rust Joel Souza.

"L'indagine continuerà e se l'ufficio dello sceriffo determina durante la nostra indagine che si è verificato un crimine e che esiste una causa probabile, verrà effettuato un arresto o arresti e verranno presentate le accuse. Altrimenti, completeremo la nostra indagine e inoltreremo l'indagine completa e le prove al Procuratore Distrettuale per la revisione". Lo sceriffo ha anche reso pubblico il fatto che "non esistono filmati dell'incidente".



Questa drammatica tragedia ha acceso i riflettori sulla sicurezza ad Hollywood: "Penso che ci siano alcuni problemi di sicurezza che devono essere affrontati dall'industria e forse dallo stato del New Mexico. Ma lascerò che sia l'industria e lo stato a determinare cosa deve essere fatto”.



"Se i fatti e la legge sostengono le accuse io allora avvierò l'incriminazione", ha detto la procuratrice distrettuale Mary Carmack-Altwies nelle sue osservazioni, aggiungendo "non siamo ancora arrivati a questo. Tutte le opzioni sono sul tavolo nessuna esclusa". Ha aggiunto che non c'è nessun precedente nello stato per qualcosa di simile: "È un caso molto complesso".



L'ufficio dello sceriffo ha già detto che potrebbero arrivare altri mandati di perquisizione. Anche il portavoce della polizia Jian Rios ha dichiarato a Deadline il 26 ottobre che l'indagine "sarà in corso di svolgimento per un po'".



Mendoza ha affermato che le autorità hanno recuperato 600 elementi di prova, tre pistole sono state recuperate sulla scena e hanno identificato quella che ha sparato come un revolver Colt .45. Mendoza ha aggiunto che una era una pistola di plastica "non funzionante" che non poteva sparare proiettili veri, e l'altra era stata "modificata" in modo che, a suo parere, non potesse sparare proiettili. Ha aggiunto: “Crediamo di avere in nostro possesso l'arma che ha sparato. Abbiamo identificato altre due persone che hanno maneggiato e/o ispezionato l'arma prima che Baldwin sparasse. Questi due individui sono l'armiere Hannah Reed-Gutierrez e il vicedirettore David Halls. Tutte e tre le persone hanno collaborato alle indagini e hanno fornito dichiarazioni”.

Il dipartimento ha recuperato "500 proiettili... un mix di cartucce a salve, proiettili fittizi e quelli che sospettiamo siano proiettili veri. Un proiettile di piombo è stato recuperato dalla spalla del signor Souza. Ha sparato dall'arma e ha causato lesioni, quindi questo ci avrebbe portato a credere che fosse un proiettile vero". L'ufficio dello sceriffo sta inviando le munizioni al laboratorio dell'FBI a Quantico, in Virginia, per le analisi del caso ma non ha offerto alcuna tempistica per il completamento dell'indagine.



Baldwin, Souza, il primo assistente alla regia Dave Halls, che in precedenza era stato licenziato da almeno un film per un'esplosione improvvisa di un'arma, l'armiere Hannah Gutierrez, il supervisore alla sceneggiatura Mamie Mitchell e molti altri membri della produzione di Rust sono stati ascoltati dall'ufficio dello sceriffo il 21 ottobre e sono tutti stati rilasciati.



Mitchell ha ingaggiato l'avvocato Gloria Allred che ha dichiarato: "Stiamo conducendo le nostre indagini su ciò che è accaduto perché ci sono molte domande senza risposta".



Quasi una settimana dopo aver promesso che avrebbero condotto una revisione interna sul set di Rust, i produttori del film hanno assunto lo studio legale Jenner & Block "per condurre un'indagine parallela sugli eventi".