Caso Alec Baldwin, la promessa di The Rock: 'Niente più armi vere nei miei film'

Le conseguenze della tragedia avvenuta sul set di Rust, con Alec Baldwin che ha accidentalmente ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins poiché dotato per errore di un'arma carica durante le riprese, si stanno già facendo sentire con molte personalità di Hollywood che sostengono l'abolizione delle armi vere sui set cinematografici.

Tra queste personalità c'è anche Dwayne "The Rock" Johnson, il quale ha recentemente annunciato che si impegnerà a impedire l'utilizzo di armi vere nei set che lo coinvolgeranno in futuro. "Prima di tutto il mio cuore è a pezzi - ha dichiarato The Rock - Abbiamo perso una vita. Il mio cuore va alla famiglia e alle persone che erano sul set. Anch'io conosco Alec da tanto tempo".

The Rock poi si fa più serio sulla questione armi sul set: "Non posso parlare a nome di tutti, ma posso dirvi questo, il più chiaro e semplice possibile, ogni film che realizzerò in futuro con la Seven Bucks Productions - film, show TV, o qualsiasi altra cosa produrremo - non useremo più armi vere, per niente. Le sostituiremo con quelle di gomma, e ce ne occuperemo in post-produzione, senza preoccuparci di quanto ci costerà".

The Rock ha raccontato che venuto a sapere della tragedia sul set di Rust, ha subito chiamato la sua compagnia per discutere dei cambiamenti che dovevano essere fatti immediatamente: "Amo l'industria cinematografica. Ci sono protocolli di sicurezza e misure che abbiamo sempre preso seriamente e i set sono sicuri e ne siamo fieri. Ma gli incidenti capitano. E quando qualcosa di così grave accade, è sconvolgente. Penso che la cosa più prudente e intelligente da fare e prendere un momento di pausa ed esaminare come si intende proseguire e lavorare di nuovo insieme".

The Rock sarà su Netflix con Red Notice e il prossimo anno con Black Adam per la Warner / DC Films. Vi lasciamo al trailer di Red Notice, in arrivo il 12 novembre sulla piattaforma.