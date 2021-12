Caso Alec Baldwin, l'avvocato della responsabile delle armi:'Sabotaggio possibile causa'

Come aveva affermato il padre di Hannah Gutierrez-Reed, la responsabile delle armi sul set di Rust, potrebbe esserci la manomissione della pistola all'origine dell'incidente che è costato la vita alla direttrice della fotografia, Halyna Hutchins. Ad avallare quest'ipotesi ora è l'avvocato della donna, Jason Bowles.

In queste ore Alec Baldwin ha criticato George Clooney per le sue dichiarazioni sull'accaduto. Bowles ha partecipato al talk Good Morning America insieme al padre di Gutierrez-Reed, affermando:"Il sabotaggio è la possibilità più probabile, è una probabilità. Qualcuno voleva causare un incidente a livello di sicurezza sul set. Nessuno voleva che qualcuno venisse ucciso".



"Abbiamo sviluppato prove per questo movente. Perché avrebbero voluto farlo, perché Hannah avrebbe potuto essere un obiettivo, e tutto è stato passato allo sceriffo, stiamo chiedendo che tutto sia completato prima che vengano prese tutte le decisioni sull'addebito" ha concluso l'avvocato.

Il padre ha aggiunto che sua figlia non passò direttamente la pistola a Baldwin perché occupata con altri oggetti di scena:"Avrebbe ricontrollato la pistola e se ci fosse stato un proiettile lì dentro l'avrebbe tolto".



Il padre ha difeso anche la preparazione di Gutierrez-Reed:"Hannah è cresciuta intorno alla sicurezza delle armi sin da quando era una bambina. Non ha bisogno di ulteriore addestramento. Lei ce l'ha". L'avvocato afferma che Gutierrez-Reed ha 'girato il cilindro' prima di consegnare l'arma a David Halls, l'assistente alla regia, affermando che, oltre a controllare la pistola, la sua cliente ha mostrato a Halls 'tutti e sei i colpi'.



Al momento le autorità non hanno confermato quest'ipotesi e soprattutto non hanno ancora avanzato delle accuse penali nei confronti di qualcuno. In un'intervista di settimana scorsa, Alec Baldwin afferma di non aver premuto il grilletto della pistola durante l'incidente sul set.