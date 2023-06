Casino Royale, secondo il regista 'Henry Cavill sarebbe stato un eccellente James Bond'

Henry Cavill fu vicinissimo a vestire i panni di James Bond per il reboot della saga: ai tempi di Casino Royale l'attore, allora giovanissimo, fu effettivamente tenuto in considerazione dalla produzione, ma dovette poi farsi da parte davanti a un Daniel Craig che si sarebbe rivelato qualche tempo dopo una scelta perfetta.

Cavill, comunque, sembrava perfettamente in linea con l'iniziale volontà di Warner di puntare su un James Bond più giovane: a parlarne è, a distanza di anni, il regista Martin Campbell, ancora oggi convinto che la futura star de L'Uomo d'Acciaio e The Witcher avesse tutte le carte in regola per regalarci uno splendido 007.

"Fu fantastico al provino, recitò benissimo. E guardate, se Daniel non fosse esistito Henry sarebbe stato un eccellente James Bond. Aveva un aspetto fantastico, era in splendida forma fisica... Era davvero bello, scolpito. Solo all'epoca sembrava un po' troppo giovane" sono state le parole del regista (ai tempi del film per cui Daniel Craig chiese consigli a dei veri agenti segreti, d'altronde, Henry Cavill aveva appena 22 anni).

Nonostante la curiosità rimanga, dunque, c'è anche la consapevolezza che con un Henry Cavill nei panni di 007 avremmo perso lo strepitoso James Bond di Daniel Craig: siamo davvero disposti a un simile sacrificio? A voi l'ardua sentenza!