Casino Royale, Sam Heughan fu vicino ad essere James Bond: 'Ma ero troppo poco edgy'

Col senno di poi siamo tutti decisamente felici della scelta di Warner Bros. di puntare su Daniel Craig per il nuovo ciclo di 007: all'epoca di Casino Royale furono però in molti a storcere il naso, e la produzione stessa vagliò naturalmente più di un nome, tra cui quello della star di Outlander Sam Heughan.

A rivelarlo, in linea con le voci secondo cui Warner avrebbe voluto uno James Bond più giovane prima di virare su Craig, è stato lo stesso Heughan nella sua autobiografia: "Mi faceva impazzire l'idea di poter interpretare un personaggio così iconico. [...] Barbara Broccoli mi aspettava tipo M. seduta su una poltrona di pelle, c'era anche il regista di Casino Royale, Martin Campbell" sono state le parole con cui l'attore ha ricordato il provino per il primo film della nuova saga.

Le cose, però, non andarono come il povero Sam sperava: "Quando appresi che il ruolo era andato ad un altro il feedback che ricevetti fu di non essere abbastanza 'edgy' per il ruolo, per natura. Ho sempre accettato le critiche per migliorarmi come attore, ma lì si parlava della carenza di una qualità nella mia persona. [...] Penso che quella caratteristica che il team di Bond cercava all'epoca possa essere ottenuta grazie sicurezza in sé stessi, che ad essere onesti all'epoca non avevo".

Cosa ne dite? Avreste visto bene Sam Heughan in luogo di Daniel Craig? Diteci la vostra nei commenti! Mads Mikkelsen, dal canto suo, non ha dubbi: per il villain di Casino Royale è Daniel Craig il miglior Bond di sempre.