Casino Royale, Daniel Craig chiese dei consigli a veri agenti segreti!

Fin dalla prima volta che ha interpretato 007, Daniel Craig si è sempre mostrato totalmente dedito al ruolo cercando di portare su schermo il personaggio più completo e coerente possibile. Questo passa, ovviamente, anche per un grandissimo allenamento fisico che l'attore ha cominciato per Casino Royale.

Inizialmente pare che Craig avesse rifiutato di interpretare James Bond per poi cambiare idea dopo aver letto la sceneggiatura del primo film. Dopo aver deciso di partecipare al progetto, l'attore decise di portare avanti un allenamento intensivo per prepararsi al meglio alle riprese di Casino Royale che, ad anni di distanza, secondo molti continua ad essere uno dei migliori film sull'agente segreto al servizio di sua maestà mai realizzati.

Per entrare al meglio nella storia Craig decise di leggere tutti i romanzi di Ian Fleming, in modo da farsi una idea più precisa sulla caratterizzazione del personaggio, e di farsi aiutare da alcuni agenti del Mossad, i servizi segreti israeliani, e dei servizi segreti inglesi che erano stati consulenti durante le riprese di Munich film del 2005 di Steven Spielberg al quale l'attore aveva partecipato. Dal punto di vista fisico, invece, si sottopose ad un allenamento militare decidendo di fare in prima persona la maggior parte degli stunt del film. Nel corso degli anni ciò l'ha portato a subire numerosi infortuni compresi denti scheggiati, caviglie e ginocchia rotte.

Una delle scene più violente del film riguarda, sicuramente, Bond e Le Chiffre. Mads Mikkelsen ha raccontato la scena di tortura di Casino Royale, ammettendo di averla voluta rendere più brutale. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!