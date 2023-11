Casinò, Martin Scorsese chiese a De Niro e Pesci di improvvisare le loro conversazioni

L'improvvisazione, molto spesso, viene utilizzata come un vero e proprio "strumento" al cinema. Tantissimi registi, infatti, sono grandissimi sostenitori di questo stile di recitazione tanto da spingere i loro attori ad utilizzarla sul set. Tra questi c'è Martin Scorsese durante le riprese di Casinò.

Il regista di Taxi Driver è sempre stato un cineasta incredibilmente metodico e preciso nel suo modo di realizzare film ma sembra che, se ispirato a dovere, riesca anche ad uscire dai binari prestabiliti dando moltissima libertà agli attori con cui lavora. Nel caso di Casinò, Scorsese si trovò a lavorare con i suoi due attori simbolo: Robert De Niro e Joe Pesci. Dopo che Scorsese ha svelato gli attori con cui avrebbe voluto lavorare in carriera, non si può far altro che pensare come non gli sia andata male con due giganti come loro.

Nel tentativo di dare ai propri attori un incentivo per dare il meglio in modo da stimolarli, Scorsese, prima dell'inizio di un ciak che coinvolgeva scene di conversazioni tra i due protagonisti, informava De Niro e Pesci su dove iniziare e dove finire, tutto ciò che veniva detto nel mezzo dai due era totalmente improvvisato. I due attori improvvisarono al momento la maggior parte delle conversazioni tra i loro personaggi avendo appena una bozza accennata sulla direzione che la scena avrebbe dovuto prendere.

