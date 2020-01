Cash Truck, nel film di Guy Ritchie ci sarà anche Raul Castillo

È l'Hollywood Reporter a rendere noto che Raul Castillo, conosciuto ai più per i suoi ruoli nel film indipendente Quando eravamo fratelli e nella serie Looking, è entrato a far parte del cast di Cash Truck, nuovo film di Guy Ritchie dopo l'atteso The Gentlemen.

Castillo si unirà ai confermati Jason Statham (alla sua quarta collaborazione con il regista), Scott Eastwood, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Laz Alonso e Josh Hartnett.

Remake del film francese Le Convoyeur, Cash Truck è descritto come un action thriller basato sul tema della vendetta: la storia seguirà H, un uomo freddo e misterioso che lavora presso una compagnia di camion responsabile degli spostamenti di centinaia di migliaia di dollari a Los Angeles ogni settimana. Il film sarà narrato tramite diversi punti di vista e linee temporali multiple.

Castillo, apparso di recente anche in Cena con Delitto - Knives Out, ha in programma anche un ruolo in Army of the Dead, il film realizzato da Zack Snyder per Netflix in arrivo entro la fine dell'anno.

Per quanto riguarda The Gentlemen, invece, l'uscita del film in Italia è stata fissata al prossimo 7 maggio (negli Stati Uniti debutterà tra pochi giorni). Per saperne di più, vi lasciamo al trailer ufficiale di The Gentlemen, un vero e proprio ritorno alle origini per il regista di Lock & Stock.