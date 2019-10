Cash Truck: Colt McCallany si unisce al nuovo thriller di Guy Ritchie

Secondo quanto riportato da Collider, Holt McCallany (Mindhunter) ha raggiunto ufficialmente Jason Statham tra i protagonisti di Cash Truck, nuovo film di Guy Ritchie le cui riprese partiranno questo dicembre.

Da non confondere con The Gentlemen - il film di Ritchie con Matthew McCounaghey che arriverà a gennaio - la pellicola è descritta come un action thriller che tratterà il tema della vendetta: la storia seguirà il personaggio H, un uomo freddo e misterioso che lavora presso una compagnia di camion responsabile degli spostamenti di centinaia di migliaia di dollari a Los Angeles ogni settimana. Il film sarà narrato tramite diversi punti di vista e linee temporali multiple.

Remake del film francese del 2004 intitolato Le Convoyeur, Cash Truck non ha ancora una data di uscita ufficiale. Cosa vi aspettate dal nuovo progetto del regista di Snatch - Lo strappo? Fatecelo sapere nei commenti.

Ritchie, che con Aladdin ha firmato uno dei film che hanno superato il miliardo di dollari al box office nel 2019, con The Gentlemen farà un vero e proprio ritorno alle origini. Il suo nuovo gangster movie debutterà nelle sale il 24 gennaio 2020 e vedrà nel cast anche Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong e Eddie Marsan.

Qui potete trovare il trailer ufficiale di The Gentlemen.