Casey Affleck si ritira: non consegnerà lui l'Oscar alla Migliore Attrice Protagonista!

Deadline ha riportato la notizia chenon parteciperà alla cerimonia di premiazione degli Oscar e non consegnerà la statuetta per la Migliore Attrice Protagonista all'evento 2018, così da non "spostare l'attenzione su di sé".

Dopo l'"onda anomala" che l'ha coinvolto in riferimento allo scandalo delle molestie sessuali, e dopo la nascita del movimento #MeToo, l'attore Casey Affleck (fratello minore di Ben Affleck), che l'anno scorso ha vinto la statuetta dorata come Miglior Attore Protagonista per Manchester By The Sea, ha preferito rinunciare all'onore, che è anche una tradizione, di consegnare l'Oscar a colei che sarà la vincitrice di questa Novantesima edizione degli Academy Awards.

A Casey Affleck è stato contestato un presunto comportamento inappropriato nei confronti di due lavoratrici dell'industria cinematografica, durante le riprese del film I’m Still Here, del quale lui era regista, e che vedeva come protagonista Joaquin Phoenix.

La tradizione ha sempre voluto che, alla cerimonia degli Oscar, fosse l'attore vincitore del premio come Miglior Attore Protagonista dell'anno precedente, ad assegnare la statuetta per la Migliore Attrice Protagonista dell'anno in corso ma, per alleviare la pressione sull'evento e/o il verificarsi di una qualsivoglia situazione imbarazzante, Affleck ha deciso di rinunciare.



Al momento non abbiamo ulteriori notizie al riguardo ma, qualora ci fossero ulteriori dettagli non tarderemo a comunicarveli.