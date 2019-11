Casey Affleck protagonista del thriller Every Breath You Take

Casey Affleck reciterà nel thriller indipendente Every Breath You Take, al fianco di Sam Claflin, Michelle Monaghan e Veronica Ferres. 13 Films ha acquisito i diritti su scala globale del progetto e lo presenterà per la prima volta agli acquirenti dell'American Film Market che aprirà il 6 novembre. A dirigere il film sarà Christine Jeffs.

Every Breath You Take racconta la storia di uno psichiatra, interpretato da Affleck, la cui carriera viene messa in pericolo quando la sua paziente si toglie la vita. Quando l'uomo invita il fratello sopravvissuto della paziente (Sam Claflin) per conoscere sua moglie (Michelle Monaghan) e sua figlia, la sua vita familiare viene improvvisamente fatta a pezzi.

Le riprese principali del film inizieranno questo mese a Vancouver.



"Sono estremamente lieto che la talentuosa Christine Jeffs e il nostro cast di livello mondiale si siano uniti per dar vita a questo fantastico thriller, toccando temi come la famiglia, il tradimento, la redenzione, universali e vibranti per tutti noi" ha dichiarato il produttore Richard Lewis.

Casey Affleck ha vinto un premio Oscar per la sua performance in Manchester by the Sea ed è stato candidato per L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford.

Ha recitato inoltre in film come la trilogia di Ocean's, Gone Baby Gone, diretto dal fratello Ben e accanto proprio a Michelle Monaghan, e Storia di un fantasma. Affleck quest'estate aveva parlato anche del movimento #MeToo, ammettendo che parlarne lo spaventa.

Michelle Monaghan è recentemente entrata nel cast di Giovani Streghe.