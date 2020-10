Casey Affleck: 'Io e Ben siamo l'unica coppia di fratelli ad aver vinto l'Oscar'

Nel patinatissimo mondo di Hollywood è difficile trovare una coppia di fratelli più vincente di Casey e Ben Affleck. I due pur essendo molto diversi tra di loro sono giunti entrambi al premio più ambito.

Casey ha avuto una carriera molto più lenta, nonostante una nomination nel 2008 e vari film d'autore, ha dovuto aspettare un bel po' prima di ottenere un vero riconoscimento. L'attore particolarmente introverso che ha sempre vissuto all'ombra di Ben, è riuscito però a conquistare l'Oscar come miglior attore protagonista nel 2017 con la sua magistrale interpretazione di un padre provato per la scomparsa dei suoi tre figli in Manchester by the Sea.

La vita dei due Affleck non è di certo stata delle più semplici, hanno dovuto convivere con un padre alcolista e questo ha segnato per sempre le loro esistenze. Casey però ha potuto sempre contare sull'appoggio di suo fratello maggiore Ben che, è stato al suo fianco anche durante la cerimonia di premiazione per gli Oscar e si è addirittura pesantemente commosso. Il piccolo di casa, dopo aver ritirato l'ambito premio, ha perciò detto:

"Forse ha pianto perché il discorso gli faceva schifo! Scherzi a parte, mi è sempre stato vicino negli anni e mi ha sempre dato consigli. Nostro padre era un alcolista e ci ha abbandonati molto presto, per me Ben è qualcosa in più che un fratello maggiore. Non per vantarmi, ma è bello pensare che dopo tante difficoltà oggi possiamo dire di essere gli unici due fratelli ad aver vinto un Oscar".

