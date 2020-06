Casey Affleck è davvero un attore migliore del fratello Ben?

Capita, di tanto in tanto, che Hollywood non si renda conto di avere tra le mani un talento immenso da sfruttare nel modo giusto: il caso degli Affleck è abbastanza singolare, dal momento in cui secondo buona parte dell'opinione pubblica il mondo del cinema avrebbe non solo sottovalutato uno dei fratelli, ma anche sovrastimato l'altro.

Quante volte abbiamo sentito parlare in questi termini di Casey e Ben? Sicuramente non poche: nonostante la fama abbia almeno fino ad un certo punto arriso più all'ex-Batman del DC Extended Universe che al suo fratello minore, infatti, è convinzione diffusa che il talento del primo sia ben poca cosa se paragonato a quello del protagonista di Manchester By The Sea.

Volendo spezzare una lancia a favore del povero Ben, però, va detto che di film in cui il nostro si è fatto tutt'altro che disprezzare ce ne sono eccome: pensiamo al suo Argo, ma anche a Gone Girl o The Accountant; a questi, ovviamente, vanno però anche affiancati lavori davanti ai quali dire che la critica abbia storto il naso sarebbe un eufemismo, e qui ci basta citare un Daredevil o Batman v Superman.

Casey, dal canto suo, è stato probabilmente più accorto nel gestirsi: il più piccolo degli Affleck ha in curriculum sicuramente meno titoli rispetto al fratello, e in una lista più breve è ovviamente più facile che brillino lavori di tutto rispetto come Interstellar, il già citato Manchester By The Sea, la trilogia Ocean's o il recente Light of My Life.

La domanda, dunque, è: Casey Affleck è davvero un attore di gran lunga migliore del fratello o, nei giudizi di critica e pubblico, ha giocato un ruolo decisivo la maggior qualità media dei progetti a cui questi ha preso parte? A voi l'ardua sentenza! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Light of My Life.