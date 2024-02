La casa, ufficiale: annunciato un nuovo film spin-off, Sam Raimi torna come produttore

Il regista de La casa - Il risveglio del male aveva in mente 4 sequel per il suo film, ma in queste ore Deadline ha annunciato in esclusiva che il franchise creato e prodotto da Sam Raimi si espanderà con un nuovo spin-off.

Il progetto è stato ufficialmente affidato al regista emergente Sébastien Vaniček, scelto come co-sceneggiatore e regista di un nuovo spin-off della serie Evil Dead per la casa di produzione Ghost House Pictures di Sam Raimi e Robert Tapert: i dettagli sulla trama del film sono tenuti segreti, ma il progetto sarà prodotto dal creatore della saga Sam Raimi, regista dei primi tre episodi La casa, La casa 2 e L'armata delle tenebre.

Il film più recente del franchise, Evil Dead Rise, in Italia arrivato col titolo de La casa - Il risveglio del male, è stato creato dallo sceneggiatore e regista Lee Cronin e ha incassato più di 147 milioni di dollari in tutto il mondo lo scorso anno, quando è uscito nei cinema tramite Warner Bros. Vaniček ha esordito alla regia lo scorso anno con Infested (Vermines), un film horror presentato per la prima volta nella sezione della Settimana della Critica al Festival del cinema di Venezia che raccontava la storia degli abitanti di un fatiscente condominio francese impegnati a combattere contro un esercito di ragni mortali: il film ha vinto il premio come miglior film e miglior regista al Fantastic Fest, ed è stato anche invitato al Sitges Film Festival, dove ha ottenuto una nomination come miglior film e ha vinto un premio speciale della giuria.

Tra gli altri Sebastien Vaniček citiamo i cortometraggi Crocs, Mayday e 299 792 458 M/S.