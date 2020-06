La Casa, la splendida Jane Levy tornerà per Evil Dead Rise? La star ha deciso

Alla luce dell'annuncio ufficiale de La Casa 4, il nuovo capitolo della celebre saga horror creata da Sam Raimi noto con il titolo di Evil Dead Rise, Collider ha intercettato l'attrice Jane Levy per saperne di più circa il suo coinvolgimento.

Come forse saprete, infatti, l'attrice è stata la protagonista dell'acclamato remake del 2013 diretto da Fede Alvarez. La Levy, che ha lavorato con Alvarez anche in Don't Breath, ha però specificato che non tornerà in questo nuovo episodio del franchise.

"No, non prenderò parte al progetto" ha dichiarato la star, che dopo aver partecipato anche alla prima stagione della serie tv Castle Rock ispirata ai romanzo di Stephen King ha spiegato di averne avuto abbastanza del genere horror. "Gridare mentre scappo e lotto per la mia vita è qualcosa che ho fatto per abbastanza tempo, credo. Non sto dicendo che non farò mai più un horror d'ora in avanti, o che non guarderò più film del genere. Proprio l'altra sera ho visto Doctor Sleep con alcuni amici e l'ho adorato. Amo molto gli horror, e prima o poi ci rincontreremo. Sto solo dicendo che in questo momento non sono sicura di voler passare tre interi mesi della mia vita a fuggire da pazzi assassini o mostri affamati".

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

