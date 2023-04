La casa - Il risveglio del male, Stephen King acclama il film di Lee Cronin!

Dopo le prime reazioni entusiastiche all'anteprima di Evil Dead Rise (tradotto in italiano ne La casa - Il risveglio del male), gli elogi arrivano anche dal Re in persona: Stephen King, autore di It, Misery, Carrie e altri capisaldi della letteratura horror.

Così scrive King in un post su Twitter: "Mentre sono impegnato nella promozione, che ne diresti di EVIL DEAD RISE? È raccapricciante, sanguinolento, ha perfino un ascensore che vomita sangue", in un chiaro riferimento all'iconica scena del film Shining di Stanley Kubrick. "Per non parlare della motosega".



In un'altra occasione, invece, lo scrittore ha realizzato un articolo sull'originale La casa (The Evil Dead, 1981) per la rivista Twilight Zone: "Ciò che rende Evil Dead di Raimi un arcobaleno di orrore è la fluidità della telecamera, subito associata al primo John Carpenter; poi si abbassa, scorre, si ingrandisce così velocemente che vorresti incollare le mani sugli occhi. La storia inizia e finisce all'insegna di inquadrature folli ed esilaranti, così spaventose che ti spingono a balzare in piedi – ma per applaudire, stavolta".

Prodotto da Rob Tapert e scritto e diretto da Lee Cronin, il film narra la storia di Beth che visita la sua sorella maggiore Ellie, perennemente impegnata nel crescere i tre figli in un appartamento di Los Angeles. Tuttavia, la scoperta di un libro misterioso altera ben presto l'equilibrio delle due donne, soprattutto quando l'oggetto malefico sprigiona un'orda di demoni sanguinolenti...

La pellicola è al cinema da oggi 20 aprile 2023. Al riguardo, una domanda sorge spontanea: La casa - Il risveglio del male è un sequel, un prequel o un remake?