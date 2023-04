La casa - Il risveglio del male, da oggi al cinema: è un sequel, un prequel o un remake?

Da oggi nelle sale cinematografiche italiane arriva La casa - Il risveglio del male, nuovo capitolo della saga de La casa creata, diretta e prodotta dal regista Sam Raimi distribuito nei cinema nostrani da Warner Bros Pictures.

Il film per la prima volta sposta l'azione dai boschi alla città, e racconta l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro, il cui ricongiungimento però viene interrotto dall'ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza. La Casa - Il Risveglio del Male è diretto da Lee Cronin e prodotto da Rob Tapert (Ash vs Evil Dead, Man in the Dark) e prodotto esecutivamente dal creatore della serie e icona dell'horror Sam Raimi e dalla leggenda di culto Bruce Campbell, interprete del protagonista originale e simbolo del franchise, Ash.

La complicata timeline della saga non aiuta a spiegare la natura del nuovo capitolo: La casa - Il risveglio del male è un sequel, un prequel o un remake de La casa? Per un franchise così poco interessato alla continuity (basti pensare che La casa 2 non è solo un sequel ma anche un remake de La casa, stessa cosa che vale per La casa del 2013) l'unica risposta possibile è: un mix di tutte le varie opzioni. La casa - Il risveglio del male reinventa il franchise attraverso lo sguardo del nuovo regista Lee Cronin, quindi va bene considerarlo come una sorta di reboot (che a sua volta potrebbe portare ad un sequel).

Tuttavia, nel film sono presenti collegamenti sia alla storia di Ash (e quindi i film originali di Sam Raimi) sia a quella di Mia (la protagonista del sequel/remake del 2013), il che incasella La casa - Il risveglio del male anche nella sezione dei sequel. E forse la risposta definitiva arriva da Army of Darkness, vale a dire il capitolo finale della trilogia di Sam Raimi. Come ha ricordato Bruce Campbell in una recente intervista, in quel film vengono mostrati tre Libri dei Morti, quindi "chi può dire quando uno di quei volumi spunterà fuori, e dove".

Insomma, il consiglio è di entrare in sala senza fare troppi calcoli e godervi il nuovo sfrenato horror della serie La casa, che ha conquistato un pregevole voto di 96% su Rotten Tomatoes al debutto. Di certo i suoi creatori non si sono fasciati la testa per far coincidere tutte le diverse timeline, quindi perché preoccuparsi?