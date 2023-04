La Casa - Il Risveglio del Male, Lee Cronin: 'Il sangue? È il come lo usi, non il quanto'

Di sangue, nel corso della saga de La Casa, ne abbiamo visto in quantità industriali: secondo il regista dell'ultimo capitolo del franchise ideato da Sam Raimi, però, a fare davvero la differenza sarebbero non le quantità utilizzate, ma il saperne fare uso nel momento e nel modo adatto, senza inutili esagerazioni.

"Penso si tratti di come lo usi, non di quanto ne usi. Penso dipenda dall'utilizzo che ne fai. Io volevo che il sangue fosse un po' come un vero e proprio personaggio del film e che possedesse questa strana bellezza, nonostante sia ovunque. Quindi in un certo senso ho mostrato una sorta di moderazione per quanto riguarda il gore, lasciando che tutto venisse costruito fino ad arrivare a quest'ondata, a un certo punto della storia, in cui tutto diventa rosso" sono state le parole di Lee Cronin, che recentemente ha anche affrontato la questione del futuro del franchise di Evil Dead.

Il regista ha proseguito: "Non si tratta tanto del sangue che vedi sullo schermo. Per me si tratta di quanto riesci a trattenerti prima di mostrare un momento di grande impatto. Non ho mai voluto che questo film varcasse il limite arrivando ad essere tipo torture-porn, perché volevo qualcosa che fosse sopra le righe ma anche d'intrattenimento". Obbiettivo raggiunto? Diteci la vostra nei commenti!