La casa - Il risveglio del male: il nuovo film della saga nasconde una scena post-credit?

La casa - Il risveglio del male è arrivato nei cinema italiani da questa settimana, e come sempre in questi in casi molti spettatori sicuramente si staranno domandando: bisogna rimanere seduti per una scena post-credit?

L'utilizzo delle scene dopo o tra i titoli di coda, rese popolari dai Marvel Studios, è diventato una vera e propria tendenza nei blockbuster di Hollywood, con i creatori che spesso inseriscono brevi sequenze teaser pensate per anticipare eventuali film futuri di un franchise, e negli anni questa pratica si è diffusa ben al di là dei confini delle opere legate al mondo dei supereroi, arrivando addirittura in più di un caso perfino nelle serie tv. E dato che i produttori de La casa Sam Raimi e Bruce Campbell hanno già anticipato l'intenzione di realizzare nuovi capitoli della saga dopo La casa - Il risveglio del male, la domanda è lecita.

La casa - Il risveglio del male nasconde una scena post-credit? La risposta è...no, il regista Lee Cronin e i produttori non hanno inserito alcuna sequenza segreta tra i titoli di coda del film: la storia è contenuta all'interno dei suoi 96 minuti di durata, e non si trattiene più del necessario anche dopo l'accensione delle luci della sala. Una volta apparsi i titoli di coda, potrete tranquillamente lasciare il vostro posto senza il timore di esservi persi qualche extra.

