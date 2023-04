La Casa - Il risveglio del male, Cronin parla del futuro del franchise

La Casa - Il risveglio del male regge sulle spalle il peso di un cult del genere horror. Forte di questa responsabilità, Evil Dead Rise segue alla lettera gli insegnamenti del maestro Sam Raimi: lo splatter è servito come scriviamo nella nostra recensione di La Casa - Il risveglio del male.

Ma quale sarà il futuro del franchise? Ma soprattutto Evil Dead Rise è un sequel, un remake o un prequel? Il quinto film della saga, la cui timeline è molto intricata, porta certamente una ventata di novità all'interno del franchise grazie a una nuova ambientazione e nuovi personaggi producendo così un cambiamento molto importante. Secondo le parole di Bruce Campbell a Collider, l'iconico Ash Williams nella vecchia trilogia e nella serie TV Ash vs Evil Dead, la saga potrebbe anche durare per sempre grazie ai tre libri del Necronomicon che potrebbero comparire ovunque.

Per Lee Cronin, regista del reboot scelto personalmente da Sam Raimi che torna nel franchise nelle vesti di produttore esecutivo, il futuro della saga di La Casa è ricco di nuove storie: "ho sicuramente delle storie che sento di poter raccontare all'interno di questo universo - ha detto Cronin a Comicbook - Ma allo stesso modo, penso che come ho dimostrato con questo, sono anche un regista che segue le proprie ispirazioni.Non sono lì per servire necessariamente una narrazione continua tutto il tempo e probabilmente ho fatto un film che è proprio al limite, dal punto di vista dell'intensità, penso che se lo spingessi ulteriormente ci sia il rischio che Evil Dead Rise diventi qualcosa che non è".

Il regista ha poi aggiunto: "Amo il concept di La Casa: il male non può essere completamente distrutto e può riformattarsi e ritrovare la sua energia e il suo intento malvagi.Quindi sì, penso che ci siano opportunità definite che possano portare direttamente fuori da Evil Dead Rise piuttosto che dover saltare di nuovo in un posto nuovo".

Al momento, Sam Raimi e Bruce Campbell stanno lavorando insieme su un film d'animazione di La Casa: il franchise si espande sempre di più e non sappiamo dove spunterà un'altra volta il Necronomicon.

La Casa - Il risveglio del male è al cinema!