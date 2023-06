La casa: Il risveglio del male arriva in digital, svelati 10 minuti in anteprima gratis

In attesa di scoprire se il regista Lee Cronin riuscirà a realizzare i suoi quattro sequel de La casa, Warner Bros Home Entertainment porta in Italia sul mercato digitale La casa: Il risveglio del male, nuovo capitolo dell'iconico franchise horror.

Il film da qualche ora è disponibile per l’acquisto e il noleggio digitale su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Microsoft Film & TV, e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity. Per l'occasione, Warner Bros ha pubblicato i primi 10 minuti di La casa: Il risveglio del male in anteprima gratuita tramite un nuovo video reso disponibile sul canale YouTube ufficiale dello studio.

New Line Cinema e Renaissance Pictures presentano il ritorno dell'iconico franchise horror, La Casa - Il Risveglio del Male, firmato dallo sceneggiatore e regista Lee Cronin: il film è interpretato da Lily Sullivan ("I Met a Girl", "Pronti a Tutto"), Alyssa Sutherland ("The Mist", "Vikings"), Morgan Davies ("Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare", "The End"), Gabrielle Echols ("Frammenti dal Passato - Reminiscence") e Nell Fisher ("Northspur") e per la prima volta sposta l'azione dai boschi alla città, raccontando l’intricata vicenda di due sorelle intente a riavvicinarsi tra loro il cui ricongiungimento viene interrotto dall'ascesa di demoni in carne e ossa, che le spingono a una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

