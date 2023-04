La casa, il regista ha già in mente quattro sequel: uno è ispirato a John Wick!

In questi giorni è arrivato nei cinema italiani La casa - Il risveglio del male, nuovo capitolo della famosa saga horror creata e prodotta da Sam Raimi, che ha offerto agli spettatori l'ennesimo 'reboot' di questo franchise a dir poco cangiante.

Di tutte le serie horror nate tra gli anni settanta e ottanta che Hollywood negli anni ha continuato a sviluppare, del resto, quella de La casa è una delle più mutevoli in assoluto, in grado di passare dalla commedia nonsense di Raimi alla crudezza del remake del 2013 di Fede Alvarez, fino all'horror più inquietante che si può nell'ottimo nuovo remake di Lee Cronin: proprio il giovane regista ha rimarcato questo concetto in una recente intervista promozionale, nella quale ha annunciato di avere quattro idee molto diverse tra loro per nuovi film de La casa.

Le riassumiamo qui sotto:

John Wick incontra La casa : “Abbiamo una seconda storia raccontata in questo film, quella che viene presentata attraverso il vinile. Credo che potrebbe essere interessante esplorare quella vicenda. Sarebbe quasi come un film di John Wick nell'universo de La casa, la storia di un prete che deve affrontare centinaia di suoi confratelli posseduti."

: “Abbiamo una seconda storia raccontata in questo film, quella che viene presentata attraverso il vinile. Credo che potrebbe essere interessante esplorare quella vicenda. Sarebbe quasi come un film di John Wick nell'universo de La casa, la storia di un prete che deve affrontare centinaia di suoi confratelli posseduti." Beth e la sua motosega : "Come potrebbe proseguire la storia dei protagonisti di questo film?".

: "Come potrebbe proseguire la storia dei protagonisti di questo film?". Il condominio : “Devono esserci anche delle conseguenze per ciò che è successo in questo edificio. Spesso mi sono domandato: 'Cosa potrebbe succedere agli inservienti addetti alla pulizia, quando tornano a lavoro?'"

: “Devono esserci anche delle conseguenze per ciò che è successo in questo edificio. Spesso mi sono domandato: 'Cosa potrebbe succedere agli inservienti addetti alla pulizia, quando tornano a lavoro?'" Ritorno al bosco: “La scena iniziale e quella finale di questo film offrono una continuazione di questo male, che ci riporta nel contesto forestale. Sono felice di aver rotto lo schema della casa nel bosco con questo episodio, ma ora non mi dispiacerebbe tornare alle origini. Sarebbe divertente."

Quale tra queste idee vi piacerebbe veder sviluppate in un sequel (o prequel) ufficiale? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, a proposito di prossimi film: La casa - Il risveglio del male ha una scena post-credit?