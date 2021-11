La Casa Nera, il produttore sul reboot: 'Stiamo procedendo con grande riverenza'

Lo scorso anno scoprivamo che Jordan Peele produrrà il reboot de La Casa Nera, il celebre horror del '91 diretti da Wes Craven, ma finora non abbiamo avuto molti aggiornamenti in merito. Adesso un altro dei produttori della pellicola, Win Rosenfeld, ne parla ai microfoni di Comicbook.

Ecco, forse dire "ne parla" è un po' esagerato, perché fin da subito Rosenfeld mette in chiaro che non può proferire parola al riguardo, se non più vaghi termini possibili.

"Credo che, sfortunatamente, dovrò lasciarvi sulle spine. Amo il vostro sito e vorrei davvero darvi qualche scoop, ma questa volta non mi è possibile" ammette "Posso però dirvi che ci stiamo approcciando a questo film con la stessa riverenza nei confronti dell'originale che abbiamo impiegato per Candyman, e come ciò verrà ad esprimersi concretamente penso sarà differente".

Nel film del '91 (titolo originale: The People Under the Stairs), tre persone (un ragazzo e due adulti) rimangono intrappolati nella dimora di una bizzarra coppia dopo aver cercato di sottrarre loro una collezione di monete rare.

Al momento non sappiamo ancora chi dirigerà il nuovo La Casa Nera, ma dato il coinvolgimento di uno dei nomi di punta dell'horror odierno, il regista di Scappa Get Out Jordan Peele, non abbiamo dubbi sul fatto che verrà effettuata la scelta più adatta per questo ruolo.