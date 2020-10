La Casa Nera, Jordan Peele produrrà il remake del film di Wes Craven per Universal

Nuovo progetto per Jordan Peele: il produttore, sceneggiatore e regista di Scappa - Get Out e Noi lavorerà al remake de La Casa Nera di Wes Craven in veste di produttore.

"In ogni quartiere c'è una casa di cui gli adulti parlano solo bisbigliando, e che i bambini cercano di evitare attraversando la strada..."

Era il 1991 quando un giovane ragazzo e due adulti rimanevano intrappolati in una casa appartenente a una strana coppia, i Robeson, dopo aver cercato di rubare loro una rara collezione di monete. Ovviamente, la dimora celava molto più di quel pensassero i nostri protagonisti, e soprattutto, qualcosa di molto più terrificante.

La Casa Nera (The People Under The Stairs) con Brandon Adams, A.J. Langer, Everett McGill, Wendy Robie e Ving Rhames, compie 29 anni tra pochi giorni (il primo novembre) e quale miglior regalo di un remake prodotto dal Premio Oscar per la Sceneggiatura Jordan Peele?

Al momento, tuttavia, non è chiaro se Peele si limiterà semplicemente a produrre la pellicola, o se parteciperà anche alla stesura della sceneggiatura come successo con Candyman di Nia DaCosta, né siamo a conoscenza di possibili nomi per la regia (sappiamo, però, che non dovrebbe essere Peele).

Voi cosa ne pensate? Eravate dei fan del film di Wes Craven (per chi non lo conoscesse, invece, abbiamo inserito il trailer in calce alla notizia)? Fateci sapere nei commenti.