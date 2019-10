McKamey Manor: la casa infestata offre $20'000 a chi resisterà 10 ore all'interno

Pronti a vivere la più terrificante esperienza della vostra vita? Questa è la sfida posta dalla McKamey Manor, sulle cui scricchiolanti fondamenta grava la fama di essere una delle case più spaventose d'America. No, non è l'inizio di un film dell'orrore, almeno non del tutto: la villa ospiterà uno show di Halloween che verrà trasmesso dalla Fox.

La bizzarra e quantomai terrificante sfida è stata lanciata da Russ McKamey, possessore di un'antica villa di famiglia che ha deciso di farne un vero e proprio business dell'orrore. Oggi McKamey Manor è conosciuta (e temuta) in tutti gli Stati Uniti proprio per le surreali esperienze che si possono vivere al suo interno: pagando, come in una qualunque casa infestata, è possibile calarsi in una vera esperienza da film dell'orrore. Cosa la differenzia dalle altre? L'estrema cura nei dettagli e l'approccio molto fisico delle messe in scena, che contrariamente a quelle puramente psicologiche fa "toccare con mano" il terrore agli amanti del genere.



L'intera esperienza verrà ripresa e i requisiti per partecipare alla sfida sono molto rigidi: avere almeno 21 anni d'età, presentare un certificato medico che attesti le piene capacità psico-fisiche, passare un prova selettiva al McKamey Manor, avere l'assicurazione sanitaria e risultare negativo ai test antidroga che verranno fatti il giorno dello show. Il prezzo del biglietto? Del semplice cibo per cani che verrà donato ai cuccioli del padrone di casa.



Tantissime le candidature arrivate per partecipare solo show, ma solo in pochi saranno ammessi. Lo stesso Russ McKamey afferma che è molto difficile portare a termine le selezioni, visto che un ristrettissimo numero di candidati ha retto per tutta la durata della prova preselettiva, che avrebbe gravemente leso i nervi dei concorrenti. Del resto c'era da aspettarselo, visto il cospicuo premio di $20'000 che riceverà il vincitore della prova di coraggio.



Che dire, le premesse sembrano essere ottime per tutti coloro che vorranno trascorrere un Halloween da brividi. E voi? Sareste così temerari da partecipare a questo terrificante game show? Fatecelo sapere nei commenti!