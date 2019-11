La casa di Harry Potter a Godric's Hollow è disponibile su Airbnb

I fan di Harry Potter intenzionati a concedersi un viaggio in Inghilterra farebbero bene a prestare un po' di attenzione agli annunci presenti sul noto sito Airbnb: una delle case messe a disposizione dai proprietari sembrerebbe proprio fare al caso loro.

Non si tratta di una casa qualunque, naturalmente, ma di una villetta risalente al 14esimo secolo situata a Lavenham, nella contea del Suffolk, dalla quale J. K. Rowling avrebbe preso ispirazione per immaginare la casa di Lily e James Potter a Godric's Hollow, vale a dire il luogo in cui un Harry ancora poco più che neonato vide Voldemort uccidere i suoi genitori.

La casa, che è apparsa anche in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1, è di proprietà dei coniugi Tony e Jane Ranzetta, che spiegano: "J. K. Rowling conosceva bene il villaggio, una sua amica viveva qui durante il periodo in cui lei stava scrivendo il primo libro. Pensava sicuramente a questo posto quando ha inventato Godric's Hollow".

Chiunque volesse soggiornare a casa Potter può affittare una delle due camere degli ospiti presenti nella villetta alla non proprio modica cifra di 142 dollari a notte: nel prezzo sarà compresa una colazione all'inglese. Il soggiorno minimo, però, è di almeno due notti.

L'universo cinematografico di Harry Potter, intanto, sembra riservare ancora qualche possibile sorpresa: recentemente Rupert Grint ha parlato di un film su La Maledizione dell'Erede, mentre Kit Harington ha ammesso che amerebbe interpretare un personaggio in particolare in un prequel della saga.