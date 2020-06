La Casa, grossi stravolgimenti in arrivo nel prossimo film: i fan impazziranno

Nel corso di una recente intervista con Diabolique Magazine, l'attore Bruce Campbell ha commentato il recentemente annunciato nuovo capitolo de La Casa, leggendaria saga horror creata dal regista Sam Raimi.

La star, iconico protagonista del franchise, ha confermato che non tornerà nel quarto episodio pur rimanendo in qualità di produttore, ma ha anche condiviso nuovi dettagli sul film, che promette di sconvolgere completamente ciò che i fan conoscono della saga.

"Il nome ufficiale del film è 'Evil Dead Rise'", ha condiviso Campbell con Diabolique Magazine. "Stiamo arrivando ad una nuova bozza della sceneggiatura, ma non credo che succederà nulla fino al 2021. Però finora ne siamo incredibilmente entusiasti. Sarà una faccenda completamente nuova. Per il momento posso solo dire che il film non ruoterà più intorno alla casa sperduta in mezzo al bosco ..."

Il film originale ha visto includeva un gruppo di amici in vacanza in una casa nel bosco, nella quale scoprivano il libro Necronomicon Ex-Mortis che inavvertitamente utilizzavano per sprigionare un antico male. Quella situazione divenne un tropo per il franchise, ripreso anche da tanti altri film horror, anche se il terzo episodio intitolato L'Armata delle Tenebre esulò dalla casa nel bosco e vide Ash teletrasportarsi indietro nel tempo. Anche nella serie TV sequel, Ash vs.Evil Dead, le avventure si allontanarono dal concept iniziale diffondendo l'avventura in tutto il paese, anche se i protagonisti tornavano regolarmente nella casa nel bosco per una serie di motivi.

Quale pensate che sarà il concept del Evil Dead Rise? Ditecelo nei commenti.