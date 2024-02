La casa, il nuovo film fa già paura: il regista promette 'un film che farà male'

Questa settimana come forse già saprete è stato annunciato un nuovo film de La casa, leggendario franchise horror creato da Sam Raimi, che tornerà come produttore associato per collaborare con il nuovo regista Sébastien Vaniček, assegnato alla guida del progetto.

Al momento non sappiamo molto di questo sesto capitolo della serie, ma il sito web Konbini è riuscito a ottenere alcune dichiarazioni da Sebastien Vaniček, famoso per la regia dell'horror Infested: tanto per mettere subito le cose in chiaro, Vaniček ha anticipato che il nuovo film de La casa sarà un'esperienza di terrore estenuante, ormai un vero e proprio marchio di fabbrica per il franchise, in grado di proporre ogni volta film diversi ma sempre caratterizzati da una notevole quantità di sangue e violenza. "Ho ottenuto il lavoro perché ho detto allo studio che volevo fare un film brutto, un film che fa male, un film che ti mette alla prova" ha dichiarato il regista. “Metterò tutto l’horror che ho dentro, sarà catartico, talmente tanto che alla fine, se non avrò rovinato completamente la mia carriera e mi sarà ancora concesso di continuare a fare film, probabilmente passerò ad un genere diverso dall’horror!”

Una premessa certamente interessante, ma Vaniček fa addirittura di meglio anticipando la data d'uscita del nuovo film de La casa: "Se tutto va bene inizieremo le riprese alla fine del 2024 o all'inizio del 2025, e l'idea è quella di uscire nelle sale per Halloween 2025". Il regista ha menzionato anche Sam Raimi, che a quanto pare si fidano tantissimo della sua idea al punto di avergli concesso "libertà creativa al 100%" nella speranza che porti un "tocco francese" nel franchise: come forse saprete, la Francia si rese protagonista di una grande rinascita del genere horror all'inizio degli anni 2000, con opere violentissime e spietate come High Tension, Inside e Frontiers, e chissà che non sia proprio questa la direzione verso cui sta puntando Vaniček.

Vi terremo aggiornati, restate sintonizzati sui canali di Everyeye. Nel frattempo, guardate 10 minuti in anteprima de La casa - Il risveglio del male.