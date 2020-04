La Casa, Fede Alvarez svela un raccapricciante finale segreto: 'Lo chiamo Bomba di Sangue'

Nel corso di una recente intervista l'acclamato regista uruguaiano Fede Alvarez ha spiegato che per il suo sequel/remake de La Casa, acclamato horror del 2013 legato al franchise di Sam Raimi, esiste un raccapricciante finale segreto che ha ribattezzato Bomba di Sangue.

Il finale della versione distribuita vede Mia lasciare la casa dove lei e i suoi amici sono caduti vittime delle forze demoniache, ma la versione alternativa non tagliata del film mostra questo male raggiungerla. Le cose erano ancora più sanguinolente nella sceneggiatura, con Raimi in persona che che suggerì qualcosa di molto diverso.

"Nel film Mia stava per uscire di casa, si allontanava zoppicando sa e improvvisamente la forza - la pazza cinepresa che correva attraverso i boschi - usciva di casa, lei si girava, urlava e sarebbe sarebbe la fine", ha detto Alvarez al podcast di Bloody Disgusting. "Nella sceneggiatura, siamo andati un po' oltre diciamo: 'Bene, è quello che abbiamo visto nel film originale, quindi io penso che dovremmo vedere di più questa volta.' L'idea era di mostrare cosa le sarebbe successo una volta che la camera la raggiunge: scrivemmo che levita per la prima volta, perché non vedi mai la levitazione nel film. Era una specie di regole del nostro Evil Dead, non far vedere mai nulla che ti dica subito che sei in un mondo soprannaturale. Ma alla fine volevamo concederci questo strappo alla regola."

Quando il male alla fine si impossessa di Mia, il suo corpo sarebbe diventato "tutto teso, stile esorcista" prima di essere distrutto, esplodendo in quella che il regista ama definire "una bomba di sangue". La cosa però fu abbandonata perché, secondo Raimi, Mia era un personaggio molto più positivo di Ash, e il pubblico le avrebbe voluto bene: mostrarla mentre esplode non sarebbe stato gentile nei suoi confronti.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che la saga horror dovrebbe continuare con un nuovo film prodotto da Raimi e forse perfino un sequel del remake del regista uruguaiano. Per altri approfondimenti recuperate una nostra vecchia intervista a Fede Alvarez.