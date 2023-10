La casa dei fantasmi, la reazione del regista alla stroncatura della critica

La casa dei fantasmi è stato il secondo tentativo di Disney di trasformare una delle attrazioni popolari dei propri parchi a tema in un lungometraggio di successo. Purtroppo, un secondo tentativo che si è rivelato un flop, sia di critica che di pubblico. Tuttavia, il regista Justin Simien ha risposto pubblicamente alle critiche.

"La casa dei fantasmi con Eddie Murphy è stato un flop commerciale e critico, quindi sembrava non ci fosse altra via se non quella di migliorare. E per essere onesti, i critici collettivamente sembrano aver apprezzato di più il nuovo La casa dei fantasmi rispetto a quello vecchio, ma questo non equivale a dire che nel complesso gli sia piaciuto" ha dichiarato Simien. Su Everyeye trovate il trailer de La casa dei fantasmi, con un ricco cast di star di Hollywood.



Il regista è stupito soprattutto perché solitamente è la critica che apprezza maggiormente i suoi lavori rispetto al pubblico:"È un peccato, a dire il vero. È un peccato avere la sensazione che le persone non capiscano qualcosa che stai facendo e su cui hai lavorato così duramente ma alla fine di solito succede il contrario. Soprattutto con Dear White People uscito dal Sundance, nel quale i critici lo hanno adorato e il pubblico alla fine lo adorerà. Ma all'inizio era incredibilmente divisivo e incredibilmente polarizzante". E in effetti l'unico punto a favore del secondo La casa dei fantasmi rispetto al primo è la risposta del pubblico; sebbene non sia stato un successo al box-office, coloro che l'hanno visto sembrano averlo apprezzato. Ora che il film è su Disney+ si allargherà anche il bacino di utenza del lungometraggio.



Simien sottolinea il suo obiettivo con La casa dei fantasmi:"È stato interessante perché l'ho accettato con il desiderio di piacere al pubblico e in un certo senso volevo dimostrare a me stesso che potevo e sapevo come coinvolgere il pubblico attraverso una storia. Quindi, sono felice che quella parte si sia concretizzata [...]" ha concluso, ritenendola una grande lezione anche come regista, anche dopo aver letto le molteplici recensioni negative.



Non perdetevi la nostra recensione di La casa dei fantasmi, remake del film con protagonista Eddie Murphy.