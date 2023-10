La casa dei fantasmi, quando esce in streaming su Disney+?

Quando esce in streaming su Disney+ La casa dei Fantasmi? Se avete perso il passaggio al cinema del remake Disney e siete abbonati alla piattaforma on demand, ecco tutto quello che dovete sapere.

Possiamo confermarvi che La casa dei fantasmi arriverà in streaming su Disney+ a partire dall'11 ottobre in Italia, in anticipo di qualche settimana rispetto al periodo più spettrale dell'anno, quello delle festività di Halloween. Il remake del cult con Eddie Murphy, che questa volta vede protagonisti un ricchissimo cast all-star che include LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon e Dan Levy, con Jamie Lee Curtis e Jared Leto nel ruolo di The Hatbox Ghost, si unirà ai tanti film della Halloween Collection di Disney+ pensati per arricchire l'offerta da brividi della piattaforma per Halloween 2023.

La Casa dei Fantasmi racconta la storia di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali: l'abitazione, in effetti, era stata messa in vendita per un prezzo sospettosamente conveniente, e Gabbie e Travis si rendono conto del perché solo dopo essercisi trasferiti. Il film è diretto da Justin Simien, con un soggetto scritto da Guillermo Del Toro e basato sull'omonima pellicola del 2003 diretta da Rob Minkoff.

Per altri contenuti guardate il trailer di La casa dei fantasmi.