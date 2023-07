La casa dei fantasmi, le prime reazioni al nuovo adattamento Disney!

La trama di La casa dei fantasmi narra di una donna e di suo figlio che ingaggiano un gruppo eterogeneo di cosiddetti esperti spirituali per aiutare a liberare la loro casa da intrusi paranormali. Steven Weintraub di Collider ha elogiato il lavoro sulla sceneggiatura:"Felice di segnalare che La casa dei fantasmi è uno di quei film per famiglie che spaventerà i bambini, farà ridere gli adulti (molto) e i fan dell'attrazione continueranno ad indicare lo schermo perché è carico di easter egg". L'editor di POC Culture l'ha definito "una lettera d'amore per l'iconica giostra Disney e un thriller per famiglie. Il cast, guidato da LaKeith Stanfield è eccezionale ed esilarante. Pieno di camei divertenti, riferimenti alla corsa e una sana dose di jump scare". Danny DeVito è nel cast di La casa fantasma insieme a Owen Wilson e Rosario Dawson. In generale viene elogiata la sceneggiatura di Katie Dippold , perché intreccia una storia che affronta la morte e il dolore in maniera palpabile mentre segue una linea sottile tra umorismo e horror. Non perdetevi il trailer di La casa dei fantasmi, uno dei prossimi live action Disney.

Happy to report #HauntedMansion is one of those family films that will spook kids, make adults laugh (a lot), and fans of the ride will keep pointing at the screen because it’s loaded with Easter eggs. Director Justin Simien & screenwriter Katie Dippold did great work. pic.twitter.com/07MfbUUCFC — Steven Weintraub (@colliderfrosty) July 16, 2023

I got to watch the #HauntedMansion (before the strike).



It’s a love letter to the iconic Disney ride & a family friendly thriller. The cast, led by LaKeith Stanfield, is outstanding & hilarious. Full of fun cameos, references to the ride & a healthy dose of jump scares. pic.twitter.com/rj92ujOMU7 — POC Culture 🔜 #SDCC (@POCculture) July 16, 2023