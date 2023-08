La casa dei fantasmi, dopo il flop al box office rivelata la data d'uscita su Disney+?

La casa dei fantasmi è stato disastroso al box office per Disney, avendo incassato appena 25 milioni di dollari da un budget di 150 milioni nel suo primo week-end di programmazione, e ora la major spera di rifarsi con l'home-video e lo streaming di Disney+.

Stando ad un nuovo report, La casa dei fantasmi potrebbe arrivare su Disney+ giusto in tempo per Halloween: in un articolo in cui venivano analizzati i problemi al box office del film, infatti, Variety ha riferito che il blockbuster diretto da Justin Simien potrebbe essere esordire su Disney+ prima del previsto, e sebbene un piano di uscita digitale per La casa dei fantasmi debba ancora essere rivelato, va notato che l'esordio potrebbe avvenire nel mese di settembre.

Ultimamente, la Disney ha rilasciato i suoi film nei negozi digitali VOD e in streaming su Disney+ dopo 45 o 90 giorni il loro debutto nelle sale cinematografiche, estendendo quella finestra in caso di film di grande successo (Avatar: La via dell'acqua) oppure accorciandola in caso di necessità. Nel caso de La casa dei fantasmi, uscito al cinema venerdì 28 luglio negli Stati Uniti, la finestra di 45-90 giorni dovrebbe portare ad un'uscita in streaming compresa tra l'11 settembre e il 26 ottobre.

Vi ricordiamo che in Italia La casa dei fantasmi uscirà al cinema dal 23 agosto, lo stesso giorno di Oppenheimer: per altri contenuti recuperate il trailer de La casa dei fantasmi.