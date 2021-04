La casa dei fantasmi, Disney vuole il creatore di Dear White People alla regia del reboot

Probabilmente perché soddisfatti dal lavoro che sta portando avanti come creatore e showrunner dell'annunciata serie televisiva su Lando per Disney+, è Deadline a confermare che lo studio sarebbe in trattative finali con Justin Simien (Dear White People) per offrirgli la regia dell'annunciato reboot de La casa dei fantasmi.

Disney e regista si sarebbero incontrati per discutere "di nuovi progetti in sviluppo", con i due che si sarebbero trovati d'accordo sul rilancio cinematografico della storica attrazione dei parchi Disney, già adattata nel 2003 nel poco riuscito film con Eddie Murphy.



Come riportato la scorsa estata dall'Hollywood Reporter, Disney ha affidato la sceneggiatura di questo rilancio cinematografico a Katie Dippold, soprattutto nota per aver co-firmato insieme a Paul Feig il reboot al femminile di Ghostbusters del 2016. Non la carta migliore da giocare, considerando quanto quel film sia stato odiato dai fan e dalla stragrande maggioranza del pubblico, ma a quanto pare Simien potrebbe avere voce in capitolo anche nella riscrittura della sceneggiatura, dato che Deadline specifica che quella della Dippold "è la bozza più attuale dello script ma non quello conclusivo".



Alla produzione del progetto troveremo infine Dan Lin e Jonathan Eirich, già dietro al successo di Aladdin di Guy Ritchie. Produttore esecutivo del film sarà invece Nick Reynolds.