La Casa dei Fantasmi ha una data d'uscita! Ecco quando arriverà su Disney+

La Casa dei Fantasmi ha debuttato nelle sale cinematografiche in una delle estati più importanti degli ultimi anni per quanto riguardi l’industria cinematografica senza però riuscire a esprimere tutto il suo valore in termini commerciali. Dopo il flop nelle sale, l’opera della multinazionale di Topolino si prepara a una rivincita in streaming.

Dopo le ottime prime reazioni alla visione di La Casa dei Fantasmi, il film ispirato alla celebre attrazione non è riuscito a guadagnare dalle proiezioni cinematografiche quanto ci si aspettava.

La Disney ha comunque il piano B pronto nella propria faretra: è stato infatti annunciata la data d’uscita sulla piattaforma di streaming Disney+ del film di Justin Simien con protagonisti Jared Leto, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis e Rosario Dawson.

Il film sarà presente all’interno del catalogo digitale a partire dal 4 ottobre 2023, in tempo per Halloween, con il colosso dell’intrattenimento che spera almeno in un percorso simile a quello fatto da Encanto, che, nonostante uno scarso guadagno all’uscita nelle sale, è diventato estremamente popolare e amato una volta uscito su Disney+.

Non ci resta che aspettare i primi di ottobre, dunque, per poter capire se il remake del film con Eddie Murphy riuscirà a riscuotere successo tra le famiglie e tra i più giovani o se la Disney dovrà arrendersi all’evidenza di aver puntato decisamente troppo su un prodotto di cui non potesse avere certezza della riuscita.

In attesa di esprimere un’opinione definitiva in questo senso, vi lasciamo alla recensione di La Casa dei Fantasmi.