La Casa dei Fantasmi, in arrivo il reboot scritto dalla sceneggiatrice di Ghostbusters

Ebbene sì, dopo il fallimentare adattamento del 2003 con protagonista Eddie Murphy, Disney ha deciso di provare ancora una volta a trasporre al cinema una delle attrazioni più conosciute e iconiche dei suoi parchi a tema, La Casa dei Fantasmi, avendo trovato qualcuno a cui dare fiducia per un compito tanto scomodo ma importante.

Stando infatti alle informazioni diffuse dall'Hollywood Reporter, Disney avrebbe affidato la sceneggiatura di questo rilancio cinematografico a Katie Dippold, soprattutto nota per aver co-firmato insieme a Paul Feig il reboot al femminile di Ghostbusters del 2016. Non la carta migliore da giocare, considerando quanto quel film sia stato odiato dai fan e dalla stragrande maggioranza del pubblico, ma per La Casa dei Fantasmi potrebbe esserci in cantiere un'idea abbastanza intrigante.



Comunque tra gli altri progetti all'attivo della Dippold c'è anche The Heat (sempre di Feig) e soprattutto diversi episodi dell'amatissima serie cult Parks and Recreation, il che gioca a suo favore. A produrre il reboot troveremo invece Dan Lin e Jonathan Eirich, che hanno già avuto un grande successo in casa Disney grazie al live-action di Aladdin diretto da Guy Ritchie.



Chissà come andrà questa volta. Al momento è difficile saperlo, comunque, non essendoci nemmeno una finestra di lancio eventuale per il progetto.