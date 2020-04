Anche se da casa, Colin Trevorrow mostra la prima immagine di Jurassic World: Dominion!

Nonostante le riprese di Jurassic World: Dominion siano state interrotte e i set abbandonati a causa della pandemia di Coronavirus, il regista e sceneggiatore Colin Trevorrow continua a lavorare da casa, evidentemente su materiale già girato.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'autore è comparso su Instagram pubblicando una foto dallo studio domestico, foto nella quale viene mostrata la prima immagine ufficiale di Jurassic World: Dominion: la foto include una figura non meglio identificabile munita di bicicletta ferma nei pressi di un magazzino di qualche tipo, "abbellito" da una serie di detriti.

I dettagli della trama di Jurassic World 3 rimangono nascosti, ma il film precedente, Jurassic World: Fallen Kingdom, si è concluso con un nuovo status quo per la Terra, con l'uomo e il dinosauro costretti a condividere l'ambiente dopo che i dinosauri geneticamente modificati sono stati liberati nella natura selvaggia, e un assaggio di questa nuova "catena alimentare" ci è stata fornita dal cortometraggio Battle At Big Rock, scritto e diretto sempre da Trevorrow.

Nel film torneranno Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e Chris Pratt nei panni di Owen Grady. A loro si uniranno anche Jake Johnson, Omar Sy, Daniella Pineda e Justice Smith, ma soprattutto gli ex protagonisti di Jurassic Park Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) e Jeff Goldblum (Ian Malcolm), che riprenderanno i loro ruoli dal film originale del 1993 diretto da Steven Spielberg. Tra i ritorni anche BD Wong, che ha ripreso il ruolo del Dr. Henry Wu, il genetista senza scrupoli apparso per la prima volta nel Jurassic Park originale e già tornato per il primo Jurassic World del 2015 e il suo sequel del 2018.