Casa del cinema, la rassegna on the road volge al termine col femminista Thelma & Louise

Come vi abbiamo già spiegato in una precedente pubblicazione, fino al 31 agosto la Casa del Cinema ospiterà la sua programmazione presso il Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto a ingresso gratuito immersa nel Parco di Villa Borghese, con proiezioni giornaliere a partire dalle ore 21.30.

Con la conclusione del ciclo Bianco e Noir, nel corso della prossima settimana si terranno gli ultimi tre appuntamenti con i film della rassegna “On the road”, che propone al pubblico una selezione dei più iconici viaggi sul grande schermo.

Si inizia venerdì 16 giugno con Thelma & Louise, il folgorante road movie di Ridley Scott tutto al femminile con Geena Davis e Susan Sarandon, premiato con l’Oscar e il Golden Globe alla Migliore sceneggiatura. Sabato 17 gli spettatori potranno seguire le tracce della Beat Generation con Sulla strada di Walter Salles: nel 1957, l’allora trentacinquenne Jack Kerouac diede alla stampa l’omonimo romanzo, scritto sei anni prima in sole tre settimane, e le inquietudini e le tribolazioni dei giovani americani del dopoguerra trovarono finalmente il loro portavoce mentre la letteratura americana salutò uno degli autori più influenti del secolo. L’ultima proiezione del ciclo si terrà giovedì 22 giugno con Basilicata Coast to Coast, esordio alla regia di Rocco Papaleo che cesella un omaggio alla sua terra e, contemporaneamente, celebra il mito delle seconde occasioni, senza nostalgia per il tempo perduto.

Le proiezioni presso il Teatro Ettore Scola, l’arena all’aperto della Casa del Cinema, sono gratuite fino a esaurimento posti disponibili. In caso di maltempo, le proiezioni si svolgeranno nella Sala Cinecittà che dispone di oltre 100 posti per il pubblico, con l’accesso in sala gratuito anche in questo caso, previo ritiro coupon.