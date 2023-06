Casa del Cinema, il programma a ingresso gratuito è il sogno di ogni cinefilo

Dopo gli incontri con Martin Scorsese, Casa del Cinema si prepara ad aprire i battenti del teatro all'aperto Ettore Scola, e lo fa con la pubblicazione della programmazione estiva a ingresso gratuito.

L'evento ha preso il via lo scorso 5 giugno e andrà avanti fino al 31 agosto, col Teatro Ettore Scola, la grande arena all’aperto immersa nel Parco di Villa Borghese, che ospiterà ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, una proiezione a ingresso gratuito.

Nel weekend in arrivo si terranno gli ultimi due appuntamenti con i film del ciclo “Bianco&Noir”, dedicato a grandi classici del cinema italiano e internazionale. Venerdì 9 il pubblico potrà assistere a Sunset Boulevard (Viale del tramonto) di Billy Wilder, che firma un capolavoro memorabile sin dalla prima sequenza: la narrazione inizia dalla voce di un morto, un giovane sceneggiatore, il cui cadavere galleggia, faccia in giù, nella piscina della decadente villa hollywoodiana di una matura star del muto. Domenica 11 sarà la volta di The Lady from Shangai (La signora di Shanghai) di Orson Welles, un viaggio allucinante al cuore del noir, con scene leggendarie come il dialogo nell’acquario di San Francisco e la sparatoria a tre nella galleria degli specchi di un luna park deserto.

Dal 12 al 22 giugno, la rassegna “On the road”, composta da sette film, seguirà le traiettorie dei più iconici viaggi sul grande schermo. Il primo appuntamento (12 giugno) sarà con Easy Rider di Dennis Hopper, protagonista con Peter Fonda di una coast to coast al contrario, da Ovest a Est, dalla California a New Orleans, a bordo di due indimenticabili Harley Davidson. Il giorno successivo sarà proiettato Viaggio in Italia di Roberto Rossellini, che segna l’abbandono del neorealismo da parte del grande regista romano. Nel film, una coppia di inglesi in crisi coniugale arriva a Napoli per accomodare una questione di eredità: lui (George Sanders) cerca svago a Capri, lei (Ingrid Bergman) si perde tra gli spazi partenopei che rimandano l’immagine della sua vana ricerca del vuoto.

Mercoledì 14 giugno, si terrà L’Armata Brancaleone di Mario Monicelli, piccolo monumento della cultura italiana del Novecento: in un medioevo dominato da guerre e carestie, una sgangherata compagnia di miserabili e straccioni attraversa il centrosud della penisola per prendere possesso di un feudo pugliese. Giovedì 15, l’Arena ospiterà La pazza gioia di Paolo Virzì che realizza una commedia dall’anima malinconica e crepuscolare.

Parteciperete all'evento, o agli eventi? Ditecelo nei commenti.