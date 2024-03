La casa di Cara Delevingne distrutta da un incendio! 'Ho il cuore a pezzi'

Cara Delevingne ormai si è fatta un nome nel settore cinematografico e non solo. Per quanto riguarda infatti la sua carriera da attrice quest'ultima può vantare la partecipazione a diverse pellicole di successo. Tra le altre: Suicide Squad e La Città di Carta. Anche sul piccolo schermo si è mostrata, si veda il suo ruolo in Carnival Row.

Tuttavia, come ci ricorda anche l'incidente accaduto a Jeremy Renner, persino le grandi star del cinema non sono esenti dal subire disgrazie all'interno della propria vita.

Secondo quanto riferito da The Wrap infatti, Cara Delevigne è scampata per poco ad un grande incendio che ha completamente raso al suolo la sua abitazione a Los Angeles.

Ci sono voluti circa un centinaio di vigili del fuoco e diverse ore prima di riuscire ad estinguere completamente le fiamme, il fatto è avvenuto per la precisione nelle prime ore del mattino di venerdì.

Inutile dire che queste sono ore difficili per l'attrice, la quale sui propri social ci ha tenuto a commentare quanto segue: "Il mio cuore oggi è a pezzi. Non riesco a crederci. La vita può cambiare completamente da un momento all'altro, quindi apprezzate ciò che avete".

Di certo non si tratta di una situazione da cui uscirà in breve tempo, ma siamo certi che la Delevigne sarà in grado di superare anche questa terribile disavventura.

Su One Piece Film: Red (Steelbook Blu-ray 6 cards) è uno dei più venduti di oggi.