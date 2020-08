Quella casa nel bosco, perché un sequel non sarebbe una grande idea

Uscito al cinema nel 2012, Quella casa nel bosco si è guadagnato lo stato di cult per via delle sue trovate geniali e per la maestria di Drew Goddard e Joss Whedon nel giocare con i cliché del cinema horror. Tuttavia, nonostante il forte interesse di Lionsgate dopo il successo ottenuto tra gli appassionati, il film non avrà mai un sequel.

A rivelarlo è stato lo stesso Goddard, che in un'intervista di qualche anno fa aveva spiegato di non voler rovinare il finale "perfetto" del film originale, indimenticabile per la sua follia lovecraftiana.

"Avevamo alcune idee folli, ma io e Joss non volevamo realizzare qualcosa di forzato" aveva dichiarato il regista di 7 sconosciuti a El Royal. "Ho la fortuna di poter continuare a fare film, non ho bisogno di fare un sequel solo per il gusto di farlo. Lo faremmo se potessimo rendergli giustizia, ma la verità è che non è per niente facile. Ogni spunto narrativo per continuare la storia non tiene conto del finale del primo film, e sono ancora convinto che quel finale sia perfetto, non voglio rovinarlo."

Per chi non lo ricordasse, il film segue un gruppo di amici che decide di andare in gita in una casetta isolata nella campagna per trascorrere un weekend di divertimento sfrenato lontano dal college: lì subiscono l'attacco di orribili esseri sovrannaturali, mentre da un bunker un gruppo di tecnici osserva attraverso telecamere nascoste ogni loro mossa. Tra i protagonisti c'è anche Chris Hemsworth, che nel 2012 è stato diretto proprio da Joss Whedon in The Avengers.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un seguito della pellicola? Fatecelo sapere nei commenti. Il film sarà trasmesso questa sera, alle ore 21.05, su Mediaset 20. Potete trovare altri approfondimenti nel nostro Everycult di Quella casa nel bosco.