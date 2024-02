La Casa, sono in arrivo nuovi film? 'Ne abbiamo parlato molto'

Il franchise de La Casa, cominciato dal regista Sam Raimi con il primo, leggendario, capitolo è ormai conosciuto ai più grazie alla presenza dell'iconico personaggio di Bruce Campbell. Eppure, l'ultimo lungometraggio uscito nelle sale ha dimostrato come la saga possa comunque regalare emozioni, anche senza il suo protagonista originale.

Ecco quindi che mentre vi consigliamo la nostra recensione di La Casa - Il Risveglio del Male, vi possiamo confermare che, almeno secondo quanto afferma una delle star della pellicola, hanno già avuto luogo delle discussioni riguardo ad un prossimo capitolo del franchise.

Ciò è avvenuto durante una recente intervista per ComicBook.com, durante la quale Lily Sullivan ha affermato:

"Ci sono già state molte conversazioni in merito, si sono esplorate molte strade che il franchise potrebbe prendere in futuro. Tutte sono sorprendenti, qualcosa finirà per essere realizzato, ne sono entusiasta. Ma non posso dire nulla più di questo".

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni riguardo ad un prossimo film de La Casa, tuttavia possiamo immaginare come la scelta di andare verso la violenza ed il sangue non sarà affatto messa da parte.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di Scream 6, altra saga cinematografica ormai cult.