La casa: arriva la prima foto dal set di Evil Dead Rise, ed è già un bagno di sangue!

La prima immagine promozionale per l'imminente spin-off de La Casa, intitolato Evil Dead Rise, anticipa che, secondo lo stile tradizionale del franchise, i fan andranno incontro ad un vero e proprio bagno di sangue.

Il regista Lee Cronin ha condiviso una foto su Twitter, che ritrae un marciapiede completamente intriso di sangue. "Venerdì, maledetto venerdì", ha scritto Cronin, anche se non ha fornito alcun contesto sulla relazione di questa immagine con la storia del film. Evil Dead Rise è attualmente fissato per una data di uscita del 2022, ma a differenza della trilogia originale di Sam Raimi o del suo reboot del 2013, Rise uscirà come esclusiva per HBO Max. Il film racconterà la storia delle sorelle Beth (Alyssa Sutherland) ed Elle (Lily Sullivan) che, dopo essersi trasferite a Los Angeles, si ritrovano nel mezzo di un'invasione demoniaca.

La produzione di Evil Dead Rise è iniziata nei primi giorni di giugno, con Cronin che ha condiviso aggiornamenti fin da allora sulla sua pagina di Twitter. Ricordiamo che Evil Dead Rise non vedrà il ritorno di Ash, personaggio icona della saga interpretato da Bruce Campbell, anche se sia l'attore che il creatore della saga Sam Raimi nel film in qualità di produttori esecutivi. L'ultimo capitolo del franchise di Evil Dead, ovvero la serie tv Ash vs. Evil Dead, è andato in onda per tre stagioni tra il 2015 e il 2018 su Starz e ha seguito un Ash più anziano che, dopo aver accidentalmente liberato le forze del Necronomicon Ex-Mortis, le combatte ancora una volta. Prossimamente uscirà anche Evil Dead: The Game, un videogame multiplayer sviluppato da Saber Interactive attualmente in fase di sviluppo e in uscita nel 2022.