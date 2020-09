La Casa, arriva un documentario sul franchise: nel trailer tutto l'affetto dei fan

In quasi quarant'anni di vita (il primo film risale al 1981), il franchise di La Casa si è guadagnato uno zoccolo duro di fan fedeli e appassionati. Proprio a loro è dedicato il documentario Hail to the Deadites, che parteciperà nei prossimi mesi ad alcuni festival virtuali e sarà poi pubblicato, in tempi e modalità ancora da definire.

Il documentario, infatti, racconta proprio l'affetto e la dedizione dei fan verso La Casa (titolo originale Evil Dead), dal cui primo capitolo sono derivati altri tre film, una serie tv, fumetti, figurine e molto altro. Hail to the Deadites racconta la popolarità e la crescita del franchise, e lo fa attraverso interviste con il cast e la troupe (tra gli altri, Bruce Campbell, Ted Raimi, Betsy Baker, Theresa Tilly, Ellen Sandweiss, Richard DeManincor), ma anche con fan e collezionisti, alcuni dei quali davvero bizzarri e pittoreschi.

"Qualcuno potrebbe trovare strano non vedere alcun filmato del franchise nel documentario, ma è proprio a questo che puntavo sin dal primo giorno" ha raccontato il regista Steve Villeneuve. "Sono davvero orgoglioso di dire che tutto ciò che vedremo o ascolteremo in questo documentario è stato creato dai fan."

Le immagini del trailer sono visibili all'interno della notizia, così come il poster di Hail to the Deadites.