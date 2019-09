Cary Fukunaga rivela 'l'insospettabile co-star' di Daniel Craig in No Time To Die

Continuano finalmente senza intoppi le riprese dell'attesissimo No Time To Die di Cary Fukunaga (Maniac, True Detective), venticinquesimo film del franchise di James Bond e quarto con protagonista Daniel Craig nei panni di 007, che a quanto pare sarà anche la sua ultima interpretazione della spia inglese.

La produzione si trova attualmente in Italia, per l'esattezza nella splendida cornice di Matera, set dal quale proprio Fukunaga ha deciso di condividere via Instagram e con tutti i suoi fan un simpatico video dove mostra un'insospettabile co-star di Craig e del resto del cast... una paperella di gomma gialla. Ovviamente il regista ironizza con questo simpatico filmato che vede l'oggetto scorrere lungo un ruscello d'acqua nel bel mezzo di una piazza di Matera, durante un piccolo temporale.



Attualmente non si hanno informazioni sulla trama di No Time To Die, se non che il film inizierà con un James Bond ritiratosi a vita privata in Sud America che tornerà in missione per aiutare l'amico Felix della CIA, mettendo 007 contro un nuovo e pericoloso nemico armato di una minacciosa tecnologia. Il villain sarà interpretato da Rami Malek.



Nel cast di No Time To Die troveremo anche Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw e Christoph Waltz, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 aprile 2020.