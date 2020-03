Cary Fukunaga rivela come No Time To Die si connetterà ai precedenti film di 007

Anche se alcuni fan stanno chiedendo a gran voce di rimandare l'uscita di No Time To Die di Cary Fukunaga (Maianc) a causa dell'emergenza Coravirus, la release dell'ultimo film del franchise interpretato da Daniel Craig è ancora fissata per il prossimo aprile, e del nuovo progetto è tornato a parlarne anche il regista.

Come già rivelato in precedenza, No Time To Die chiuderà definitivamente la saga del James Bond di Daniel Craig iniziata nel 2005 con lo splendido Casino Royale, continuata con Quantum of Solace e l'incredibile Skyfall e poi con Spectre. Intervistato da Fandango, così, Fukunaga ha spiegato in che modo il film si andrà a riconnettere con i precedenti capitoli.



Parlando proprio di questo aspetto, il regista ha rivelato che la connessione tra il primo e l'ultimo film di Craig inizierà dal bagaglio emozionale riempito dal dolore per la perdita di Vesper (Eva Green) e dalla sua relazione con Madeleine Swan (Lea Seydoux). Dice Fukunaga:



"Difficile onestamente da dire, dato che c'è stato un approccio collettivo alla creazione ed evoluzione della storia. Ma penso che l'emozionalità fosse un qualcosa che mi interessava molto e che volevo esplorare così da approfondire anche la psicologica di Bond dopo la tragica perdita di Vesper Lynd in Casino Royale. Ora che è in questa nuova relazione con Madeleine, poi, è ancora più interessante sentire tutto il peso di quel bagaglio emotivo in questo rapporto".



Nel cast di No Time To Die troveremo anche Rami Malek nei panni del temibile villain Safin, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 aprile 2020.