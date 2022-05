Cary Fukunaga: il regista di James Bond e True Detective accusato di molestie sessuali

Il regista di 007 No Time To Die Cary Joji Fukunaga, famoso anche per aver diretto True Detective e Maniac e pronto per realizzare Tokyo Ghost per Netflix, è stato accusato di molestie sessuali.

Le accuse sono arrivate dall'attrice Rachelle Vinberg, che in un post ha dichiarato che Fukunaga "letteralmente non si preoccupa delle donne" e "che le traumatizza e basta", aggiungendo: "Ho parlato con molte ragazze. Vaffanculo Cary. Ho passato molti anni ad aver paura di lui. Quest'uomo è un molestatore e fa queste cazzate da anni”.

Vinberg ha successivamente spiegato di aver incontrato Fukunaga mentre girava uno spot pubblicitario poco dopo aver compiuto 18 anni, sostenendo che dopo aver fatto amicizia aveva iniziato "ad inviarmi spesso dei messaggi tramite Instagram" per parlare "della solitudine e della sua storia sentimentale passata". La donna afferma anche che, quando erano in pubblico insieme, le diceva di mentire sulla sua identità e di spacciarsi per "sua cugina, nipote o sorella". Aggiunge anche che alla fine sono diventati "completamente intimi", anche se lui le avrebbe detto di mantenere segreta la loro relazione perché altrimenti "le cose si sarebbero messe male per lui".

Le accuse di Rachelle Vinberg hanno spinto a farsi avanti anche le gemelle Hannah e Cailin Loesch (che hanno lavorato con Fukunaga in Maniac): le due attrici sostengono di aver incontrato Fukunaga quando avevano 20 anni, e che una volta propose loro "un rapporto a tre promuovendo l'incesto come una cosa positiva se tutte le parti sono d'accordo".

Qualche mese fa, Raeden Greer aveva accusato Cary Fukunaga di averla licenziata da True Detective dopo aver rifiutato una scena di nudo. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.