Cary Fukunaga ancora nella bufera: il regista ancora accusato di abusi sul set

Cary Fukunaga si trova a dover fronteggiare una situazione tutt'altro che semplice in queste ultime ore: il regista di No Time to Die deve infatti difendersi da una serie di accuse di comportamenti inappropriate giunte da più di una voce, a cui vanno ad aggiungersi le ulteriori dichiarazioni rilasciate in queste ore da alcuni addetti ai lavori.

Già nei giorni scorsi Fukunaga era stato accusato di molestie da alcune attrici (una delle quali appena maggiorenne), che non hanno esitato a definire il regista un vero e proprio adescatore: secondo quanto riportato da Rolling Stone in queste ore, però, ci sarebbe anche un altro episodio a carico del cineasta saltato fuori solo in un secondo momento.

Secondo la fonte di Rolling Stone, infatti, Fukunaga si sarebbe intrattenuto sul set di Masters of the Air, miniserie incentrata sulla Seconda Guerra Mondiale, allo scopo di scattare delle foto aggiuntive ad alcune comparse vestite da prostitute: il regista avrebbe giustificato la cosa parlando di materiale utile alla produzione, ma in molti hanno ovviamente avanzato dubbi sul fatto che possa essere il regista a farsi carico di una routine del genere.

Secondo la fonte, Fukunaga avrebbe prolungato la sua permanenza sul set di un bel po', chiedendo alle attrici di assumere posizioni anche piuttosto esplicite: "È un chiaro, inequivocabile abuso di potere" conclude la persona citata da Rolling Stone. Vedremo in che modo si concluderà tutta questa vicenda: le voci contro Cary Fukunaga, comunque, cominciano a essere davvero tante.