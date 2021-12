Cartoonito propone una selezione di speciali natalizi per tutte le età: scopritela con noi

Cartoonito è arrivato nel 2011, e per festeggiare i suoi 10 anni, questo Natale ci regala una selezione di film da vedere insieme alla famiglia. Scoprite insieme a noi tutti gli speciali e le prime TV che il canale 46 ha in serbo per grandi e piccini!

Si inizierà l'8 Dicembre alle 19,35 con il primo film: Polar Express. Si tratta di un classico di Natale, firmato Robert Zemeckis, che racconta di un giovane ragazzo che prende un treno per il Polo Nord alla ricerca di Babbo Natale. Grazie ai vari incontri che farà, il suo viaggio diventerà memorabile, e regalerà agli spettatori lo spirito più autentico delle feste.

Dal 13 Dicembre partirà invece la selezione vera e propria di film e speciali, intitolata "Aspettando il Natale", che proporrà titoli nuovi ogni giorno alle 19,35. Si inizierà proprio il 13 con I Puffi e il Viaggio Perduto, per proseguire sempre con gli amici blu il 14, quando andrà in onda I Puffi 2. Il 15 Dicembre sarà invece la volta del film di animazione Shaun - Vita da pecora, spin-off di un corto di Wallace & Gromit, realizzato anch'esso con la tecnica dello stop-motion. Il 16 Dicembre tornerà invece sui nostri schermi Picchiarello, film sul picchio più vivace e irriverente dei cartoni animati. E non è finita qui. Il 17 sarà la volta di All I want for Fishmas - Il desiderio del Nuotale, uno speciale natalizio ispirato alla canzone per bambini fenomeno di YouTube, con protagonista il mitico Baby Shark, lo squaletto che vive nelle profondità marine.

Le cose si fanno ancora più interessanti dal 20 al 24 Dicembre, con i capolavori della Dreamworks, in onda ancora una volta a partire dalle 19,35. Il 20 arriverà Buon Natale, Madagascar, mentre il 21 potremo vedere Pinguini di Madagascar in versione Natale, pellicole che porteranno in TV i protagonisti della celebre serie di film di Madascar. Il 22 sarà invece la volta de Il Gatto con gli Stivali: I tre diablos, con uno dei personaggi più apprezzati di Shrek. Il 23 Dicembre saremo invece in compagnia del giovane vichingo Hiccup che si metterà sulle tracce dei dragoni scomparsi prima delle vacanze in Dragons il Dono della Furia Buia, speciale della saga di Dragon Trainer. L'ultimo appuntamento con gli speciali natalizi targati DreamWorks sarà il 24 Dicembre, quando ritroveremo i protagonisti di Shrek nel film Lo spettacolare Natale di Ciuchino.

Il 6 Gennaio, invece, potremo passare una giornata insieme ai personaggi più seguiti del canale. Ci sarà dunque una selezione di top show che includerà Tom & Jerry, Yabba Dabba Dinosaurs, Titti e Silvestro, Willy il Coyote, Mike il Carlino e Doraemon. L'appuntamento cinematografico del giorno sarà invece con Piccole Pesti.

E non finisce qui, perché tutti i giorni alle 12 dal 20 Dicembre arriva sul canale una nuova serie, Un Amore di Mostro, mentre il 5 Gennaio alle 19,35 sarà trasmesso uno speciale dedicato ai più piccoli, intitolato Trenino Thomas: Pronti per la Sodor Cup.



Siete pronti? Si inizia l'8 con il primo film!