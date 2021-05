Cartoni Disney: quali sono i nuovi live-action in sviluppo?

Mentre l'ottimo Crudelia di Craig Gillespie sta raccogliendo consenso e applausi un po' ovunque, tra i migliori adattamenti live-action targati Disney perché ricco di stile e dalla forma quasi impeccabile, in lavorazione presso la Casa di Topolino ci sono molte altre trasposizioni live-action dei suoi tanti classici animati.

In ordine cronologico, sono almeno una decina e tutti annunciati in via ufficiali, chi già in fase di produzione e chi invece ancora in pre-produzione, considerando comunque anche lo zampino della Pandemia di Coronavirus che ha rallentato di molto il processo produttivo (ma non creativo) dei team di sviluppo dietro a questi progetti.



Quelli già in lavorazione sono il Pinocchio di Robert Zemeckis che vedrà nel cast anche Tom Hanks nel ruolo di Geppetto e - tra gli altri - pure Luke Evans come Cocchiere e Joseph Gordon-Levitt come voce de Il Grillo Parlante. Arriveranno poi Peter Pan & Wendy di David Lowery con Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino e La Sirenetta di Rob Marshall, che invece vedrà nel cast Melissa McCarthy come Ursula e molte star hollywoodiane tra i doppiatori dei personaggi dell'oceano.



Seguiranno Il Re Leone 2 di Jon Favreau, Herclues prodotto dai fratelli Russo e scritto da Dave Callaham, il Gobbo di Notre Dame prodotto da Josh Gad, Aladdin 2, un nuovo Biancaneve e i Sette Nani forse affidato a Marc Webb e ancora Bambi, La Spada nella Roccia, Il Libro della Giungla 2, Lilo & Stitch, Robin Hodd e infine Atlantis: l'Impero Perduto, per cui è stato vociferato Tom Holland nel ruolo principale - in realtà più fan casting che ufficiosamente.